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«Эрдоган хочет исламизировать Европу» - Марин Ле Пен

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен потребовала, чтобы Франция и Европа помогли Греции справиться с притоком беженцев, а также обвинила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в желании «исламизировать Европу», сообщает Ouest-France.

«Франция и Европа должны прийти на помощь Греции и полностью поменять миграционную политику», - цитирует французская газета заявление политика в Марселе на последней встрече в рамках избирательной кампании на муниципальном уровне.

Спустя неделю после того, как Анкара объявила о свободном пропуске мигрантов в Европу, Ле Пен в своей речи долго обвиняла Турцию, которая «шантажирует» ЕС, и раскритиковала целенаправленное и повторённое неоднократно желание Эрдогана «исламизировать Европу». «Он сам в этом охотно признаётся: «Если Бог захочет, Европа будет мусульманской», — заявила Ле Пен под возмущенный свист своих сторонников.

Как подчеркнула лидер «Национального объединения», миллионы «истинных европейцев» сочувствуют сейчас Греции - «колыбели нашей цивилизации», - которая стала объектом «миграционного нападения в масштабах континента». В связи с этим Марин Ле Пен осудила французскую власть, которая «забыла, что международная политика - это прежде всего соотношение сил», в то время какТрамп и Путин хорошо это поняли.

Кроме того, Ле Пен назвала Евросоюз «историей крупного обмана с тайным, почти не скрывающимся влиянием сторонников иммиграции». В качестве примера политик назвала миллиардера Джорджа Сороса. В статье отмечается, что кто-то из толпы в этот момент крикнул «Мерзавец!»

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Страны
Греция
Турция
Франция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
Евросоюз
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