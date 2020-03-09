Stern (Германия): ПАК ДA — бомбардировщик-невидимка Путина, который должен взломать воздушную оборону Запада

Автор рассказывает о том, что известно про новый российский бомбардировщик-невидимку ПАК ДА. А заодно пишет об уже имеющихся малозаметных самолетах и про актуальность самой стелс-технологии, так как, например, Россия и Китай заявили, что создали радары, способные распознавать американские самолеты-стелс.

США работают над самолетом B-21 Raider, Россия, в свою очередь, тоже разрабатывает стратегический бомбардировщик-невидимку. Перед ним будет стоять задача незаметно преодолевать ПВО других стран и перевозить гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками.

При Владимире Путине Россия модернизирует свои вооруженные силы. В первую очередь, Кремль шокирует Запад своими новыми ракетами: похоже, что у русских есть преимущество в сфере разработки оружия, способного развивать скорость, в десять раз превышающую скорость звука. Даже США отстают в этом аспекте, а у европейских стран и вовсе нет подобных разработок.

Картина меняется, если взглянуть на бомбардировщики, способные нести и запускать сверхсовременные ракеты - это на самом деле довольно старые машины как, например, турбовинтовой Ту-95. Модели Ту-160 и Ту-22М "моложе", но тоже разработаны еще во времена Холодной войны.

В то время, как США имеют стратегические бомбардировщики-невидимки Northrop B-2 и Rockwell B-1, а проект B-21 Raider близится к завершению, российские бомбардировщики пока не оснащены технологией стелс.

Однако КБ имени Туполева с 2014 работает над таким проектом. Генеральный директор Александр Конюхов недавно объявил, что разработка самолета ПАК ДA займет еще от пяти до семи лет. Аббревиатура ПАК ДA расшифровывается как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации.

Пока что в открытом доступе есть лишь искусственные компьютерные графики и фотографии модели ПАК ДА. На графике, опубликованном российским министерством обороны, очевидно, изображен не настоящий самолет, потому что если бы у него были винглеты, они лишали бы его невидимости. К тому же на многих опубликованных до сих пор изображениях показан бомбардировщик с четырьмя двигателями и кокпитом для трех или четырех пилотов. На самом деле, однако, предположительно, машина будет иметь меньшие размеры и иметь лишь два двигателя. Зато дальность полета будет составлять около 15 тысяч километров без дозаправки. Все нынешние варианты самолетов-невидимок имеют концепцию монокрыла - альтернативные варианты конструкторами были отвергнуты. Говорят, что ПАК ДА сможет достигать лишь дозвуковую скорость.

Для настоящего бомбардировщика все эти модели слишком элегантны. Американские бомбардировщики-невидимки, если смотреть на них под определенным углом, имеют довольно большое брюхо, потому что из-за технологии стелс все оружие и сенсоры скрываются внутри машины. Если бы оружие располагалось под крыльями, самолет не был бы невидимкой. Вопрос, насколько важной в перспективе будет способность к невидимости, довольно спорный. Российские и китайские военные утверждают, что их радиолокационные станции способны распознавать американские самолеты-стелс.

Избежать проблем, возникших с F-35

Российский министр вооружений Юрий Борисов заявил, что самолеты ПАК ДА будут взяты на вооружение в 2025-2030 годах. Можно ожидать, что новые бомбардировщики будут производиться небольшими партиями и постепенно. Так можно будет постепенно дорабатывать новую модель. Именно так Кремль действует в отношении боевого танка Т-14 "Армата". Тогда ему удастся избежать проблем, которые возникли у США с самолетом-невидимкой F-35, потому что они построили сразу большую партию, хотя у новой модели обнаружилась масса недоработок.

Предположительно, первые новые бомбардировщики поднимутся в небо в 2025 или 2026 году, а в 2028-м или 2029-м начнется их серийное производство. Строительство способных летать прототипов ожидается в 2021-2022 году. Изначально первый полет был запланирован на 2019 год, но программа модернизации модели Ту-160 помешала воплощению этого плана в жизнь.

ПАК ДА сможет брать на борт сверхзвуковые ядерные боеголовки

Разработкой бомбардировщика занимается КБ имени Туполева, тогда как первый российский самолет-невидимку Су-57, разработало КБ имени Сухого. Обе компании входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации, но работают под своими традиционными названиями. Поэтому ПАК ДА будет носить название Ту.

ПАК ДА должен будет взять на себя роль стратегического бомбардировщика. В первую очередь, он разрабатывается для того, чтобы в случае крупного конфликта прорывать воздушную оборону противника и доставлять ядерное оружие. Его основным оружием будут гиперзвуковые системы Х-47М "Кинжал". Сейчас ракеты "Кинжал" могут брать на борт тяжелые истребители МиГ-31. Впрочем, бомбардировщику-невидимке придется помещать оружие внутрь корпуса. Если ПАК ДА действительно сможет летать только с дозвуковой скоростью, то "Кинжал" в любом случае не удастся запустить. Поэтому для него, предположительно, разрабатывается новая, более компактная ракета.

Гернот Крампер (Gernot Kramper)