Корпорация Boeing представила проект скоростного разведывательного вертолета для армии США

Корпорация Boeing объявила о своем участии в конкурсе на разработку перспективного разведывательно-ударного вертолета для вооруженных сил США в рамках программы Future Attack and Reconnaissance Aircraft (FARA), став последним из пяти конкурирующих проектов. Кроме Boeing в тендере примут участие Bell, AVX Aircraft, Karem Aircraft и Sikorsky для замены в перспективе армейских вертолетов эпохи холодной войны Bell OH-58D Kiowa Warrior, функции которых сейчас частично взяли на себя ударные AH-64 Apache.

Проект скоростного разведывательного вертолета, разработанный с учетом требований американской армии, пока не имеет точного названия и создается для противодействия будущим угрозам на поле боя. По сообщениям пресс службы Boeing, в боевом винтокрыле для FARA используется совершенно новый шестилопастной несущий винт, приводимый в движение одним двигателем и управляемый системой Fly-by-Wire (FBW). Это система, которая заменяет обычное ручное управление полетом на конструкции самолета с электронным интерфейсом. Движения управления полетом преобразуются в электрические сигналы, передаваемые по проводам - отсюда термин «муха по проводам». Наличие рулевого винта с четырьмя лопастями и четырехлопастного толкающего воздушного винта позволяют добиться большей маневренности и горизонтального полета на скоростях, превышающих скорость современных вертолетов. По условиям программы скорость полета должна составлять не менее 330 км/ч. К преимуществам можно отнести усовершенствованную кабину узкого поперечного сечения с тандемным расположением сидений и удобным интерфейсом управления для обоих членов экипажа, а также новую авионику, автономные возможности и большой реконфигурируемый дисплей с наличием сенсорного экрана. Boeing FARA получил ряд инноваций в техническом обслуживании, в том числе: возможность более быстрой перезарядки боеприпасов, благодаря устранению необходимости в дополнительных подъемах, встроенную систему диагностики, которая работает в режиме реального времени и может адаптироваться к различным условиям. Вертолет разрабатывается с открытой архитектурой, позволяющей, при необходимости, его легко модернизировать.

«Мы предлагаем больше, чем вертолет - мы предлагаем доступную и полностью интегрированную систему для армии в будущем. Мы объединили инновации, изобретательность и проверенный опыт вертолетной техники с обширными испытаниями и расширенным анализом, чтобы предложить очень убедительное решение», - сказал Марк Черри, вице-президент и генеральный менеджер Phantom Works компании Boeing в пресс-релизе Boeing. По условиям программы два претендента будут выбраны для создания летного прототипа в конце этого месяца, опытные образцы поднимутся в небо к 2023 году, а решение о серийном производстве запланировано на 2028 год.

Лина Маякова