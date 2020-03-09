Пентагон поставит ВСУ контрбатарейные РЛС и патрульные катера

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Украинская армия в скором времени получит на вооружение Конгресс американские противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера. Пентагон проинформировал Конгресс США о возможной поставке Украине военной техники на сумму 125 млн. долларов.

По имеющейся информации, Министерство оборонны США намерено использовать половину выделенной Украине суммы в 250 млн. долларов, в рамках которой будет поставлена военная техника, в том числе противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI. Сроки поставок не называются. В Минобороны США отказались комментировать данную информацию.

Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса

– заявила официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

Отметим, что поставка Украине американских контрбатарейных РЛС далеко не первая. В 2014 году ВСУ получили из наличия американской армии три РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A LCMR. При чем одна из переданных РЛС в 2015 году была брошена при отступлении украинских войск в районе Дебальцево и попала в руки ополченцев. После этого в США усомнились целесообразности поставок радаров Украине.

Однако позднее США поставили Украине 14 контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36,в мае 2019 года Минобороны Украины получило еще два контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

Какие РЛС будут поставлены на этот раз неизвестно, также нет информации о других типах военной техники, которая будет передана в рамках данной поставки.