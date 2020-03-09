В Киеве нашли способ изменить баланс сил на Чёрном море в пользу Украины

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Американские списанные корабли, выведенные из состава ВМС США, являются единственным средством для усиления Военно-морских сил Украины, способным изменить баланс сил на Чёрном море. Об этом заявил украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Выступая на брифинге издания "Главком", Самусь заявил, что единственным выходом, способным помочь украинскому флоту нарастить свои силы и возможности, является передача США в состав ВМСУ списанных американских кораблей, вооруженных крылатыми ракетами. По его словам, десяток таких кораблей способны изменить баланс сил в Черном море в пользу Украины.

Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море

- подчеркнул он, добавив, что этим вопросом должен заняться новый министр обороны Андрей Таран.

Напомним, что в 2018 году США передали Украине два списанных Береговой охраной катера типа Island, которые после модернизации вошли в состав Военно-морских сил Украины. По имеющимся данным, Украина выпросила еще три катера данного типа.

Со своей стороны добавим, что в составе Военно-морских сил США крылатые ракеты стоят на вооружении эсминцев типа Arleigh Burke, крейсеров типа Ticonderoga, а также атомных подводных лодок. Осталось только понять, что же из представленного списка желает получить Украина и в каком количестве?