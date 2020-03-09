Войти
Военное обозрение

В Киеве нашли способ изменить баланс сил на Чёрном море в пользу Украины

70
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские списанные корабли, выведенные из состава ВМС США, являются единственным средством для усиления Военно-морских сил Украины, способным изменить баланс сил на Чёрном море. Об этом заявил украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Выступая на брифинге издания "Главком", Самусь заявил, что единственным выходом, способным помочь украинскому флоту нарастить свои силы и возможности, является передача США в состав ВМСУ списанных американских кораблей, вооруженных крылатыми ракетами. По его словам, десяток таких кораблей способны изменить баланс сил в Черном море в пользу Украины.

Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море

- подчеркнул он, добавив, что этим вопросом должен заняться новый министр обороны Андрей Таран.

Напомним, что в 2018 году США передали Украине два списанных Береговой охраной катера типа Island, которые после модернизации вошли в состав Военно-морских сил Украины. По имеющимся данным, Украина выпросила еще три катера данного типа.

Со своей стороны добавим, что в составе Военно-морских сил США крылатые ракеты стоят на вооружении эсминцев типа Arleigh Burke, крейсеров типа Ticonderoga, а также атомных подводных лодок. Осталось только понять, что же из представленного списка желает получить Украина и в каком количестве?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Ticonderoga
Похожие новости
07.01.2020
Как китайский военный флот соперничает с Россией
14.05.2018
Куда все же делись американские "умные ракеты"
20.12.2017
Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу
18.05.2016
Кто боится базы противоракетной обороны в Редзиково? (Defence24, Польша)
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска