В НАТО усилили бдительность в связи с потенциальным воздействием коронавируса на войска - источник

Брюссель. 6 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО вместе с другими международными организациями внимательно следит за вспышкой коронавируса COVID-19, и все страны-союзницы по НАТО приняли превентивные меры, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в Североатлантическом альянсе.

"Военно-медицинский персонал НАТО остается бдительным. Он отслеживает любое потенциальное воздействие (вируса) на войска НАТО, развернутые на операциях", - объяснил натовский чиновник.

Он сообщил, что НАТО, "чтобы обеспечить безопасность персонала и посетителей", также приняла "превентивные меры" в своей штаб-квартире на основе указаний Всемирной организации здравоохранения, "включая временную приостановку некоторых групповых посещений до дальнейшего уведомления".

Собеседник агентства приветствовал "усилия Всемирной организации здравоохранения по повышению осведомленности и предоставлению рекомендаций для стран и отдельных лиц".

Ранее сообщалось, что НАТО обратилась к журналистам с просьбой проявлять меры предосторожности в связи с коронавирусом при посещении штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"В свете недавней вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, штаб-квартира НАТО тщательно следит за ситуацией и принимает превентивные меры для обеспечения благополучия и безопасности всех сотрудников и посетителей НАТО", - сообщается в коммюнике, разосланном в пятницу в Брюсселе.