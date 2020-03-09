В том, что есть богатые и бедные виноваты технологии - глава Минфина РФ

Бухгалтеров и охранников отнес к списку «отмирающих» в России профессий глава Минфина страны Антон Силуанов. Как он сказал на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, это связано с развитием новых технологий.

«Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия - страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, - мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», - отметил Силуанов.

Кроме того, по мнению министра, новые технологии увеличивают разрыв между богатыми и бедными слоями населения.

«Растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», - добавил Силуанов.