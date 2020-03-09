Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в ходе учений по защите морской экономической зоны

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработал мероприятия по защите объектов морской экономической деятельности в Черном море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Отряд кораблей ЧФ провёл специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Черного моря", - сказал Рулев.

Он сообщил, что учение носило плановый характер, в ходе него экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп, провели частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

"На завершающем этапе учения экипажи кораблей ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов", - сообщил представитель ЧФ.