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Интерфакс-АВН

Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в ходе учений по защите морской экономической зоны

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Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе
Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) отработал мероприятия по защите объектов морской экономической деятельности в Черном море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Отряд кораблей ЧФ провёл специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Черного моря", - сказал Рулев.

Он сообщил, что учение носило плановый характер, в ходе него экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп, провели частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

"На завершающем этапе учения экипажи кораблей ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов", - сообщил представитель ЧФ.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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