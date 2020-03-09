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Военное обозрение

Имитировать B-2 не имеет смысла - Sohu о создании китайского стратегического бомбардировщика

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае подняли тему о том, каким должен быть перспективный стратегический бомбардировщик ВВС НОАК. Китайских экспертов волнует тот факт, что стратегическая авиация КНР пока серьёзно отстаёт как от собственной истребительной по своему развитию, так и от стратегической авиации зарубежных стран (в первую очередь России и США).

В военном разделе китайского портала Sohu отмечается, что основной позицией, на которую внимание обращают разработчики перспективного бомбардировщика для ВВС НОАК, является его малозаметность для радаров противника. При этом отмечается, что тенденция сводится к попытке скопировать американский B-2 Spirit – тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, цена которого вместе с вооружениями и полным комплектом бортового оборудования превышает 2 млрд долларов за единицу.

Из материала на китайском портале:

Несмотря на то, что американский бомбардировщик обладает невероятной огневой мощью, просто имитировать B-2 не имеет смысла.

Автор отмечает, что у бомбардировщика американского производства при его огромной цене большое количество недостатков. Один из основных недостатков связывается с обслуживанием этого самолёта. Ежедневное обслуживание B-2 ВВС США обходится в миллионы долларов.

Эти средства идут на то, чтобы поддерживать бомбардировщики такого типа в состоянии готовности. При этом в Китае отмечают, что при столь высокой стоимости обслуживания проблема для США в том, что изначально известно, где B-2 находятся. Намёк на то, что те могут быть уничтожены ещё до взлёта – например, при помощи гиперзвукового оружия.

Ранее в Китае свой перспективный стратегический бомбардировщик задумывали создавать по принципу именно B-2 Spirit – с внутренними отсеками для вооружений и по схеме «летающее крыло». Условное обозначение китайской программы – H-20, хотя в Sohu её почему-то назвали H-2.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
ГЗЛА
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