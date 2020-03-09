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Интерфакс-АВН

США не верят в возможность победы сирийских войск и подлинного прекращения огня в Идлибе - чиновник

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Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб
Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo, Hussein Malla

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри не верит, что сирийские правительственные войска при поддержке России могут одержать победу и освободить сирийскую провинцию Идлиб от террористов, а также обеспечить там подлинное прекращение огня.

"Я не верю в это", - сказал он в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

По его словам, реальное перемирие невозможно по той причине, что якобы Россия в нарушение договоренностей о прекращении огня использовала различные предлоги, например, заявления о том, что прекращение огня не касается борьбы против террористических структур, продолжала вместе с войсками Сирии вести боевые действия.

"Турки сейчас говорят - а мы их поддерживаем на 100%, что таких перемирий больше быть не может. Они должны быть реальными, они должны быть твердыми, они должны быть линией на земле, которую никто не переступает. Мы поддерживаем это", - сказал дипломат.

Еще одной из причин того, что победа Сирии в Идлибе невозможна, Джеффри назвал то, что "турки не могут отступить, или у них будет 3 млн новых беженцев сверх почти 4 млн, которые они уже получили из Сирии, и они физически не могут справиться с этим".

Он подтвердил, что "США рассматривают варианты оказания помощи Турции", которая в настоящее время при поддержке США противостоит наступлению сирийских войск на Идлиб.

В то же время он сказал, отвечая на вопрос о возможности непосредственного американского участия в боевых действиях в Сирии: "Основная философия президента Трампа заключается в том, чтобы помогать другим странам самим играть ведущую роль в военных действиях, военных столкновениях. У нас есть войска по всему миру. Понятно, что американский народ несколько нервничает по этому поводу, поэтому наш первый порыв - поддержать и помочь тем, кто готов сражаться сам. В данном случае это турки".

Спецпредставитель обвинил Россию в нежелании урегулирования в Сирии политическими средствами.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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