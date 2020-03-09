Польша намерена закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA

ЦАМТО, 6 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых управляемых ракет, прицельно-пусковых устройств ПТРК "Джавелин" и связанного оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 100 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 4 марта.

Правительство Польши обратилось к администрации США с запросом о продаже 180 противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и 79 прицельно-пусковых устройств (CLU).

Запрос также включает поставку тренажеров базовой подготовки (BST), имитаторов ракет (Missile Simulation Rounds), блоков охлаждения батарей (BCU), инструмента, модифицированных комплектующих для технического обслуживания, услуги обучения, техническую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, доставку и другие связанные элементы логистической поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США. Отмечается, что продажа ПТРК повысит уровень боеспособности страны-партнера по НАТО в Восточной Европе.

Основным подрядчиком поставки выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Raytheon и Lockheed Martin. Покупатель обычно требует выполнения сопутствующей контрактам офсетной программы, условия которой будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.