Давление на Россию и Иран позволит достичь компромисса по сирийской проблеме - спецпредставитель США по Сирии

Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что только с помощью усиления давления на Россию и Иран путем ужесточения санкций можно будет достичь компромисса по сирийскому урегулированию.

"Главным оружием, которое мы используем для того, чтобы обеспечить урегулирование ситуации в Сирии путем переговоров, является дипломатическое и экономическое давление", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что это подразумевает "изоляцию режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ), а также продолжение давления на Россию и Иран, как его союзников".