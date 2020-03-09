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Интерфакс-АВН

Давление на Россию и Иран позволит достичь компромисса по сирийской проблеме - спецпредставитель США по Сирии

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Война в Сирии
Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.
Источник изображения: REUTERS/ Omar Sanadik

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что только с помощью усиления давления на Россию и Иран путем ужесточения санкций можно будет достичь компромисса по сирийскому урегулированию.

"Главным оружием, которое мы используем для того, чтобы обеспечить урегулирование ситуации в Сирии путем переговоров, является дипломатическое и экономическое давление", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что это подразумевает "изоляцию режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ), а также продолжение давления на Россию и Иран, как его союзников".

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Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
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