Дислоцированные на Алтае стратегические ракетчики осваивают новый комплекс "Ярс" - Минобороны

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Личный состав полка, дислоцированного в Алтайском крае, проходит переподготовку для боевой работы на подвижном грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", информирует российское военное ведомство.

Переподготовка идёт в Архангельской области, её проходят около 200 военнослужащих, сказано в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В конце прошлого года сообщалось, что дислоцированный на Алтае ракетный полк 35-й дивизии полностью перевооружён на новые ПГРК "Ярс-С".

"В текущем году 479-й ракетный полк 35 ракетной дивизии ПГРК полностью перевооружён на ракетный комплекс "Ярс-С", - доложил 27 декабря министру обороны РФ Сергею Шойгу исполняющий обязанности командира 35-й ракетной дивизии Иван Камагуров.

По словам комдива, "это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по гарантированному выполнению боевых задач в любых условиях обстановки".

Как сообщалось, в настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) - семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

В составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

В ноябре командующий РВСН Сергей Каракаев заявлял, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.