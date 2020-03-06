Оборудование на базе отечественного процессора Baikal-T подготовлено к опытной эксплуатации на объектах ПАО «Газпром»

Новый модульный компьютер МК150–02 на базе российского процессора Baikal-T компании «Байкал Электроникс» успешно прошел испытания на специализированном стенде ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика», являющегося дочерним предприятием ПАО «Газпром автоматизация». Работа была выполнена в рамках реализации мероприятий по развитию отечественных систем автоматизации. По результатам опытной эксплуатации оборудования на объектах ПАО «Газпром» обновленный комплекс будет запущен в серийное производство.

Для поддержки нового компьютера МК150–02 был проведен комплекс работ по адаптации общего и специального программного обеспечения «Неман-Р». Испытания на специализированном стенде подтвердили возможность и перспективность применения модульного компьютера в составе наиболее требовательных к вычислительной мощности систем производства ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика» — системы автоматического управления газоперекачивающим агрегатом и системы автоматического управления электромагнитным подвесом.

Процессор Baikal-T был разработан российской компанией «Байкал Электроникс» в 2015 году. В 2017 году вышла первая промышленная партия процессоров. Чипы Baikal-T выполнены на архитектуре MIPS, они содержат два вычислительных ядра и соответствуют современным требованиям к производительности и энергопотреблению промышленной электроники. Технологический процесс — 28 нанометров.