Войти
РОСНАНО

Оборудование на базе отечественного процессора Baikal-T подготовлено к опытной эксплуатации на объектах ПАО «Газпром»

1197
0
+2
Оценочная плата БФК 3.1 с
Оценочная плата БФК 3.1 с процессором Baikal-T1.
Источник изображения: www.cnews.ru

Новый модульный компьютер МК150–02 на базе российского процессора Baikal-T компании «Байкал Электроникс» успешно прошел испытания на специализированном стенде ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика», являющегося дочерним предприятием ПАО «Газпром автоматизация». Работа была выполнена в рамках реализации мероприятий по развитию отечественных систем автоматизации. По результатам опытной эксплуатации оборудования на объектах ПАО «Газпром» обновленный комплекс будет запущен в серийное производство.

Для поддержки нового компьютера МК150–02 был проведен комплекс работ по адаптации общего и специального программного обеспечения «Неман-Р». Испытания на специализированном стенде подтвердили возможность и перспективность применения модульного компьютера в составе наиболее требовательных к вычислительной мощности систем производства ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика» — системы автоматического управления газоперекачивающим агрегатом и системы автоматического управления электромагнитным подвесом.

Процессор Baikal-T был разработан российской компанией «Байкал Электроникс» в 2015 году. В 2017 году вышла первая промышленная партия процессоров. Чипы Baikal-T выполнены на архитектуре MIPS, они содержат два вычислительных ядра и соответствуют современным требованиям к производительности и энергопотреблению промышленной электроники. Технологический процесс — 28 нанометров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
27.10.2017
Рогозин исключил утечку данных с иностранного оборудования, закупленного для ОПК
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
29.10.2015
«Рособоронэкспорт» за 15 лет поставил продукции на 115 млрд долларов
22.12.2010
В ЦНТУ «Динамика» завершена сборка двух комплексных тренажеров экипажа вертолета Ми-8МТВ-5
24.05.2010
Великий китайский истребитель
09.10.2008
Камовский ренессанс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала