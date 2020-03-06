США создают системы ПРО, которые могут девальвировать российские средства ядерного сдерживания - Рябков

РФ найдет военно-технический ответ

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Системы противоракетной обороны, отработку которых начали США, могут девальвировать российские средства ядерного сдерживания, военно-технический ответ будет найдет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с озабоченностью следим за тем, как США последовательно, энергично, интенсивно, на основе высоких ассигнований и серьезных технологических заделов продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что США планируют испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты, которые есть в распоряжении лишь "горстки государств".

"Соответственно, единственно возможный вывод: США начинают отработку своей системы для прямого противодействия нам, для создания потенциала, который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания", - сказал замглавы МИД РФ.

"Военно-технический ответ, безусловно, будет найден", - подчеркнул он.

Рябков добавил, что мероприятия, осуществленные РФ в сфере военного строительства в последние годы, "позволяют надежно обеспечить этот потенциал сдерживания в условиях дальнейшего развития американской системы ПРО".