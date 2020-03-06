Москва ожидает поддержки Лондоном идеи созыва саммита "ядерной пятерки" - Рябков

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - В Москве ожидают, что Лондон не станет возражать против саммита "ядерной пятерки" после согласия остальных постоянных членов СБ ООН, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Действительно, мы исходим из того, что согласие американской стороны на проведение саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН имеется. И мы не думаем, что кто-то из других участников пятерки будет возражать против самой идеи", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".

Рябков напомнил, что Франция и КНР ранее публично уже поддержали проведение этого мероприятия. На днях глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что и президент США Дональд Трамп поддержал идею проведения саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН.

"Что касается повестки дня, то нам предстоит совместно с коллегами из пятерки провести значительную подготовительную работу. Изначально в предложениях президента Российской Федерации, который является инициатором этого саммита и автором этой инициативы, прозвучала мысль о том, что говорить нужно по максимально широкой повестке дня. И вопросы контроля над вооружениями - при всей их важности - не могут заслонять собой все остальное", - подчеркнул Рябков.

Он продолжил: "Вы видите, что творится в мире в плане региональных конфликтов. Мы также сталкиваемся с множеством новых вызовов, в том числе с теми, о которых раньше не могли составить себе ясное представление".