«Макияж под камуфляж» - не только конкурс красоты среди женщин-военнослужащих

В РВСН стартовал конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж».

Состязания направлены на создание достойного образа военнослужащего женского пола, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. В борьбу за титул самой привлекательной девушки вступили 50 красавиц в погонах из разных уголков России.

Конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Женские состязания включают в себя также творческий, кулинарный и интеллектуальный этапы.

Наряду с состязаниями по скоростной радиотелеграфии представительницы прекрасного пола будут участвовать в профессиональных конкурсах по радиационной, химической и биологической защите, инженерной подготовке.

Профессиональный макияж станет одним из нормативов конкурса: участницы должны нанести его всего за одну минуту, отмечают в Минобороны РФ.

По сложившейся традиции конкурс проходит в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области.