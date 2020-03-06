Войти
Военно-промышленный курьер

«Макияж под камуфляж» - не только конкурс красоты среди женщин-военнослужащих

1195
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В РВСН стартовал конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж».

Состязания направлены на создание достойного образа военнослужащего женского пола, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. В борьбу за титул самой привлекательной девушки вступили 50 красавиц в погонах из разных уголков России.

Конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Женские состязания включают в себя также творческий, кулинарный и интеллектуальный этапы.

Наряду с состязаниями по скоростной радиотелеграфии представительницы прекрасного пола будут участвовать в профессиональных конкурсах по радиационной, химической и биологической защите, инженерной подготовке.

Профессиональный макияж станет одним из нормативов конкурса: участницы должны нанести его всего за одну минуту, отмечают в Минобороны РФ.

По сложившейся традиции конкурс проходит в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Похожие новости
05.09.2019
"Тайфун" превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
14.01.2015
Ответ XXI веку — часть II
06.11.2013
Технологический железный занавес для России
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала