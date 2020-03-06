Договоренностям о предотвращении гибели планеты - 50 лет

Совет НАТО и МИД РФ сделали свои заявления по данному событию

В связи с 50-летней годовщиной заключения «Договора о нераспространении ядерного оружия» (TNP, ДНЯО) 5 марта Совет НАТО опубликовал заявление, в котором подтвердил его всемирную значимость.

Как отмечается в заявлении, ДНЯО - это «дальновидный договор», ставший основой для «замечательных достижений». «ДНЯО остается основным бастионом в борьбе с распространением ядерного оружия, краеугольным камнем глобальной архитектуры нераспространения и разоружения, а также основой для международного сотрудничества в деле совместного использования выгод мирного использования ядерной энергии, науки и технологий. Союзники по-прежнему твердо привержены полному осуществлению ДНЯО во всех его аспектах», - указывается в документе.

Совет подтверждает, что договор, «ограничил распространение ядерного оружия по всему миру», с момента его вступления в действие «был достигнут значительный прогресс в области ядерного разоружения» и были ликвидированы десятки тысяч единиц ядерного оружия, но дальнейшая работа по реализации всех положений достигнутых договоренностей остается насущной необходимостью.

«Сохраняющиеся вызовы в области распространения указывают на необходимость поддержания и укрепления договора, и мы призываем все государства активизировать усилия по достижению всеобщего присоединения и универсализации и эффективно бороться с ядерным распространением посредством полного осуществления ДНЯО. Убедительной альтернативы этому договору не существует», - заявляют лидеры блока.

«Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение внесли и должны и впредь вносить существенный вклад в достижение целей НАТО в области безопасности и в обеспечение стратегической стабильности и нашей коллективной безопасности. Союзники по НАТО имеют большой опыт выполнения своей роли в области разоружения и нераспространения. Мы вновь подтверждаем нашу решимость добиваться более безопасного мира для всех и предпринимать дальнейшие практические шаги и эффективные меры по содействию ядерному разоружению», - говорится в заявлении. Но при этом отмечается и то, что, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, основной целью которого «всегда было сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии». «Союзники всегда соблюдали свои обязательства по ДНЯО и продолжают это делать. Ядерные обязательства НАТО всегда полностью соответствовали ДНЯО», - объявляет Совет альянса.

В заключительной части заявления указывается, что «страны НАТО поддерживают конечную цель создания мира без ядерного оружия в полном соответствии со всеми положениями ДНЯО, включая статью VI». В соответствии с этой статьей, страны, подписавшие договор, обязуются «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

Свое заявление руководство блока закончило так: «Несмотря на все достижения, твердый успех ДНЯО нельзя считать само собой разумеющимся, он требует продолжения постоянных усилий. Мы призываем все государства-участники ДНЯО в этом духе совместными усилиями добиваться успешного проведения конференции по рассмотрению действия договора, которая должна состоятся несколько позднее в этом году».

Министерство иностранных дел РФ в связи с этой датой тоже опубликовало соответствующее заявление, в котором дана оценка вклада ДНЯО в обеспечение международной безопасности и сохранение благополучия стран мира.

Как отметил МИД, договор обеспечивает сдерживание угрозы распространения ядерного оружия, гарантирует развитие международного сотрудничества в мирном использовании атомной энергии и содействует процессу постепенного ядерного разоружения. По мнению внешнеполитического ведомства, за 50 лет договор стал практически универсальным международно-правовым документом. Российские

дипломаты также напомнили о том, что в рамках договора РФ последовательно сокращает атомный арсенал и снижает роль ядерного оружия в оборонной политике.

«27 апреля в Нью-Йорке начнёт работу Конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Убеждены, что её центральным элементом должно стать подтверждение приверженности всех участников целям Договора и своим обязательствам по нему. Россия готова к активному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в интересах успешного проведения Конференции», - сообщается в заявлении российских дипломатов.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года. Его участниками являются почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. В 1995 году было принято решение о бессрочном продлении этого договора.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»