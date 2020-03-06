Саммит ОДКБ планируется провести в Москве в декабре - генсек организации

Минск. 5 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Саммит Организации Договора о коллективной безопасности планируется провести в Москве в декабре 2020 года, сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Сейчас дата согласовывается. В этом году в ОДКБ председательствует Российская Федерация, поэтому и саммит государств пройдет там. По всей видимости, в Москве, в декабре", - сказал Зась после встречи в четверг в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Генсекретаря ОДКБ цитирует госагентство БелТА.

Зась также отметил, что с Лукашенко обсуждались механизмы повышения эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ. "В марте в Ереване пройдет выставка военной техники и вооружения, там эту тему планируют детально обсудить представители стран - членов организации", - сообщил генсек.

"Надо работать с государствами ОДКБ, чтобы снимать те проблемы, которые есть в сфере военно-экономического сотрудничества. Их хватает", - считает Зась.

Сообщается также, что страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий, чтобы придать импульс борьбе с вызовами и угрозами коллективной безопасности.

В частности, в два этапа пройдет традиционной антинаркотическая операция "Канал": силовики планируют перекрыть "северный маршрут" поставок наркотиков из Афганистана и принять меры в борьбе с распространением синтетических наркотиков. Штабы разместятся в Душанбе и Санкт-Петербурге. Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции "Нелегал" и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси".

Еще несколько учений предусмотрено планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

В Армении пройдут командно-штабное учение "Взаимодействие", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ "Эшелон". Кыргызстан примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж", а Беларусь - командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство".