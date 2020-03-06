«Наш приоритет»: как Пентагон перешел на гиперзвук

В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США, России и Китая

Разработки США в сфере гиперзвукового оружия более инновационны, чем у России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, сегодня создание такого вооружения находится в приоритете для Соединенных Штатов. Но пока Россия активно испытывает это оружие, Вашингтон только разрабатывает его. Планируется, что оно будет готово через три-четыре года.

Вашингтон ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай, заявил министр обороны США Марк Эспер на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.

Эспер назвал гиперзвуковое оружие одним из главных приоритетов Соединенных Штатов.

Накануне помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт рассказал изданию Washington Examiner, что Вашингтон в свое время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений и сделал ставку на другие составляющие.

Директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис, в свою очередь, объяснил, что Соединенные Штаты отстали из-за открытости в области создания оружия. Он утверждает, что Москва и Пекин могли использовать доступную информацию об американских исследованиях. "Мы публикуем множество материалов, а они их читают", - считает Льюис.

Он также подчеркнул, что теперь принятие на вооружение гиперзвуковых технологий - высший приоритет для Вашингтона. По его словам, Вашингтон собирается создать целый комплекс таких средств, но они будут готовы не раньше середины 2020-х годов.

С подобным заявлением американские военные выступали еще в феврале, призывая увеличить финансирование, чтобы догнать Россию и Китай в области гиперзвука, отметили в издании.

Как напомнил Washington Examiner, СССР и США приступили к гиперзвуковым исследованиям еще в конце 1940-х годов. В последующем Россия смогла развить советские успехи в этой сфере, констатировало издание.

"На данный момент Россия испытала несколько видов гиперзвуковых боеприпасов, которые можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху", - заключил автор статьи.

Тем временем, США до сих пор не создали собственного гиперзвукового оружия.

В последнее время в Вашингтоне все чаще обращают внимание на эту проблему, признавая, что страна отстала от России и Китая.

Эспер еще в прошлом году признавал, что США оказались "в роли догоняющего» в сфере гиперзвука. Тогда он объявил, что в 2020 году финансирование разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования удвоится. По сведениям американских СМИ, на сегодняшний день в интересах военных реализуются девять проектов. На текущий год назначены летные испытания четырех прототипов.

Как заявил 3 марта на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса начальник штаба американской армии генерал Джеймс Макконвилл, разработка гиперзвукового оружия - первоочередная задача для войск США. По его словам, такие вооружения могут появиться уже через три-четыре года.

В то же время на Северном флоте России, по словам министра обороны Сергея Шойгу, продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия. По словам главы ведомства, это позволит качественно увеличить боевой потенциал ВМФ страны в целом.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом оружии страны в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». По его словам, эти вооружения позволяют сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.

Он обратил внимание, что современная Россия перестала играть роль «догоняющего» государства в оборонной сфере.

«Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», - подчеркнул глава государства. Прежде всего, речь идет как раз о гиперзвуковых ударных комплексах, в том числе межконтинентальных, пояснил Путин.

Ранее он говорил, что с появлением в России гиперзвукового оружия многомиллиардные траты Соединенных Штатов на системы ПРО потеряли смысл.

При этом президент заверил, что Москва не собирается ни с кем воевать и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.

Лидия Мисник