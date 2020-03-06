«Наш приоритет»: как Пентагон перешел на гиперзвук

В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США, России и Китая
Разработки США в сфере гиперзвукового оружия более инновационны, чем у России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, сегодня создание такого вооружения находится в приоритете для Соединенных Штатов. Но пока Россия активно испытывает это оружие, Вашингтон только разрабатывает его. Планируется, что оно будет готово через три-четыре года.
Вашингтон ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай, заявил министр обороны США Марк Эспер на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.
Накануне помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт рассказал изданию Washington Examiner, что Вашингтон в свое время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений и сделал ставку на другие составляющие.
Директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис, в свою очередь, объяснил, что Соединенные Штаты отстали из-за открытости в области создания оружия. Он утверждает, что Москва и Пекин могли использовать доступную информацию об американских исследованиях. "Мы публикуем множество материалов, а они их читают", - считает Льюис.
Он также подчеркнул, что теперь принятие на вооружение гиперзвуковых технологий - высший приоритет для Вашингтона. По его словам, Вашингтон собирается создать целый комплекс таких средств, но они будут готовы не раньше середины 2020-х годов.
С подобным заявлением американские военные выступали еще в феврале, призывая увеличить финансирование, чтобы догнать Россию и Китай в области гиперзвука, отметили в издании.
Как напомнил Washington Examiner, СССР и США приступили к гиперзвуковым исследованиям еще в конце 1940-х годов. В последующем Россия смогла развить советские успехи в этой сфере, констатировало издание.
"На данный момент Россия испытала несколько видов гиперзвуковых боеприпасов, которые можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху", - заключил автор статьи.
В последнее время в Вашингтоне все чаще обращают внимание на эту проблему, признавая, что страна отстала от России и Китая.
Эспер еще в прошлом году признавал, что США оказались "в роли догоняющего» в сфере гиперзвука. Тогда он объявил, что в 2020 году финансирование разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования удвоится. По сведениям американских СМИ, на сегодняшний день в интересах военных реализуются девять проектов. На текущий год назначены летные испытания четырех прототипов.
Как заявил 3 марта на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса начальник штаба американской армии генерал Джеймс Макконвилл, разработка гиперзвукового оружия - первоочередная задача для войск США. По его словам, такие вооружения могут появиться уже через три-четыре года.
В то же время на Северном флоте России, по словам министра обороны Сергея Шойгу, продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия. По словам главы ведомства, это позволит качественно увеличить боевой потенциал ВМФ страны в целом.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом оружии страны в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». По его словам, эти вооружения позволяют сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.
«Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», - подчеркнул глава государства. Прежде всего, речь идет как раз о гиперзвуковых ударных комплексах, в том числе межконтинентальных, пояснил Путин.
Ранее он говорил, что с появлением в России гиперзвукового оружия многомиллиардные траты Соединенных Штатов на системы ПРО потеряли смысл.
При этом президент заверил, что Москва не собирается ни с кем воевать и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
Лидия Мисник