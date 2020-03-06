Войти
ЦАМТО

Сингапур в ближайшее время оформит заказ на первые четыре истребителя F-35 "Лайтнинг-2"

817
0
0
Источник изображения: Фото: Amir Cohen / Reuters

ЦАМТО, 5 марта. Сингапур находится на заключительной стадии оформления заказа на закупку первых четырех многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", поставка которых запланированы на 2026 год.

Об этом, как сообщает Straits Times, заявил 2 марта министр обороны Нг Енг Хен в палате представителей. По его словам, правительство и конгресс США одобрили продажу четырех F-35 с возможностью реализации опциона еще на восемь машин. Переговоры ведутся относительно продажи варианта F-35B с коротким взлетом и посадкой, который может применяться в ограниченном пространстве.

Напомним, что Министерство обороны Сингапура в прошлом году направило в США письмо с запросом (LOR) о возможности покупки в рамках программы "Зарубежные военные продажи" на начальном этапе четырех F-35 с опционом на покупку еще восьми самолетов. Решение было принято по итогам проведенной в течение 5 лет командованием ВВС совместно с оборонным научно-техническим агентством DSTA (Defence Science and Technology Agency) технической оценки вариантов замены состоящих на вооружении F-16, которые, как предполагается, будут списаны после 2030 года.

В настоящее время ВВС Сингапура эксплуатируют около 20 самолетов F-16C и 40 самолетов F-16D Блок.52/52+, приобретенных в 1990-е гг. и модернизированных в Израиле. Версия "D" оптимизирована для выполнения задач радиоэлектронной борьбы. На вооружении ВВС также имеется 40 многоцелевых истребителей F-15SG.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сингапуp
США
Продукция
F-15
F-16
F-35
F-35B
Похожие новости
14.01.2020
Сингапур намерен закупить в США истребители F-35 "Лайтнинг-2" – DSCA
22.08.2012
Передовики мирового оружейного бизнеса
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
23.12.2009
Состояние программы истребителя 5-го поколения F-35 на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала