Сингапур в ближайшее время оформит заказ на первые четыре истребителя F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 5 марта. Сингапур находится на заключительной стадии оформления заказа на закупку первых четырех многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", поставка которых запланированы на 2026 год.

Об этом, как сообщает Straits Times, заявил 2 марта министр обороны Нг Енг Хен в палате представителей. По его словам, правительство и конгресс США одобрили продажу четырех F-35 с возможностью реализации опциона еще на восемь машин. Переговоры ведутся относительно продажи варианта F-35B с коротким взлетом и посадкой, который может применяться в ограниченном пространстве.

Напомним, что Министерство обороны Сингапура в прошлом году направило в США письмо с запросом (LOR) о возможности покупки в рамках программы "Зарубежные военные продажи" на начальном этапе четырех F-35 с опционом на покупку еще восьми самолетов. Решение было принято по итогам проведенной в течение 5 лет командованием ВВС совместно с оборонным научно-техническим агентством DSTA (Defence Science and Technology Agency) технической оценки вариантов замены состоящих на вооружении F-16, которые, как предполагается, будут списаны после 2030 года.

В настоящее время ВВС Сингапура эксплуатируют около 20 самолетов F-16C и 40 самолетов F-16D Блок.52/52+, приобретенных в 1990-е гг. и модернизированных в Израиле. Версия "D" оптимизирована для выполнения задач радиоэлектронной борьбы. На вооружении ВВС также имеется 40 многоцелевых истребителей F-15SG.