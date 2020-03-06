Войти
Военно-промышленный курьер

Пришли и сделали «Искандер» - Путин

1027
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, которые пришли из института.

Об этом рассказал президент России  Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

У Путина спросили про Илона Маска, который, по словам журналиста, «Tesla запускает, а Рогозин собирается строить лифт на Луну».

«Я вам другие могу примеры привести. Пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла… и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института, через несколько лет сделали «Искандер». Один из наших современных видов вооружений, которыми мы гордимся, лучшие в мире», - сказал Путин.

По его словам, так же «пришли молодые ребята и сделали» самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет».

Отмечается, что в 2015 году трое учёных, старшему из которых было 36 лет, стали лауреатами премии президента России за модернизацию комплекса «Искандер-М». Разработка «Пересвета» велась в МГТУ имени Н.Э. Баумана с 2012 года, а в 2019 году комплексы встали на боевое дежурство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Пересвет
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
Похожие новости
23.09.2019
"Критически важная цель": "Искандер-М" поразил противника
26.08.2019
Новая гонка вооружений
29.12.2018
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
17.12.2013
Россия взяла Польшу в осаду ("wPolityce", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала