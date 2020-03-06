Пришли и сделали «Искандер» - Путин

Сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, которые пришли из института.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

У Путина спросили про Илона Маска, который, по словам журналиста, «Tesla запускает, а Рогозин собирается строить лифт на Луну».

«Я вам другие могу примеры привести. Пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла… и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института, через несколько лет сделали «Искандер». Один из наших современных видов вооружений, которыми мы гордимся, лучшие в мире», - сказал Путин.

По его словам, так же «пришли молодые ребята и сделали» самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет».

Отмечается, что в 2015 году трое учёных, старшему из которых было 36 лет, стали лауреатами премии президента России за модернизацию комплекса «Искандер-М». Разработка «Пересвета» велась в МГТУ имени Н.Э. Баумана с 2012 года, а в 2019 году комплексы встали на боевое дежурство.