Новейшие ТОС "Тосочка" и "Солнцепек" впервые будут задействованы в Параде Победы на Красной площади 9 мая

ЦАМТО, 5 марта. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" впервые будут задействованы в военном параде в Москве, посвященном 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника уже доставлена в подмосковное Алабино, личный состав подразделений ТОС готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре боевые машины ТОС-2 "Тосочка".

Всего в военном параде будут задействованы 225 ед. вооружения и военной техники, при этом более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

Справочно:

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" создана на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Она обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы.

В разработке данной системы применены перспективные технологии, в полной мере отвечающие современным требованиям, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.