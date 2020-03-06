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Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил состояние лабораторно-экспериментальной базы ЦНИИ ВВС в Люберцах

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 5 марта. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки проверил состояние лабораторно-экспериментальной базы Центрального научно-исследовательского института ВВС (ЦНИИ ВВС) в подмосковных Люберцах.

Замглавы военного ведомства проинспектировал состояние объектов строительства и лабораторно-экспериментальной базы вновь созданного на базе ФГБУ "ЦНИИ ВВС МО РФ" управления безопасности полетов.

В ходе проверки Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады начальника ЦНИИ ВВС Минобороны России полковника А.Зацепина и заместителя начальника института по научной работе полковника Д.Дорохова о наработках в части исследований проблем безопасности полетов.

Замминистра отметил широкий спектр, а также практическую направленность и актуальность решаемых учеными вопросов в сфере безопасности полетов и напомнил сотрудникам и руководству института о требованиях министра обороны к современности и функциональности лабораторной экспериментальной базы.

По итогам инспекции Юнус-Бек Евкуров вместе с руководством научного института обсудили проблемные вопросы развития научного подразделения, занимающегося исследованиями в сфере безопасности полетов, и определили пути их решения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Минoбороны РФ
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