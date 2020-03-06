На Украине - новый министр обороны. Говорят: «назначен из Кремля»

Источник изображения: сайт Минобороны Украины

В рамках переформатирования кабинета министров в «нэзалэжной» назначен новый министр обороны — генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран. Данное кадровое решение сразу же вызвало весьма противоречивые оценки как в украинском политикуме, так и в тамошней экспертной среде. Какие же именно детали биографии нового главы военного ведомства стали тому причиной?

Карьеру Тарана можно считать достаточно типичной для большинства его коллег, начинавших службу в Советской Армии, но после распада СССР решивших продолжить ее в вооруженных силах одного из вновь образованных государств. Кстати говоря, военный он потомственный, родился в 1955 году в семье офицера, находившегося в составе Группы советских войск в Германии. Лейтенантские погоны получил в 1977 году, закончив Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище. Через 10 лет отучился в Военной академии ПВО Сухопутных войск. С этого момента служба будущего министра проходила в основном на штабных должностях – в центральном аппарате украинского Минобороны.

Через год служба Тарана делает довольно крутой поворот: пройдя переподготовку в столичном Институте международных отношений, он переходит на работу по несколько иному профилю — в Главное управление разведки Минобороны. По прошествии двух лет, отмеченных, как видно, весьма успешной деятельностью на разведывательной ниве, отправляется за океан – учиться в Национальном университете обороны США, где получает магистерскую степень. После столь успешного пребывания в стане то ли бывшего вероятного противника, то ли нового союзника Таран какое-то время подвизается в качестве эксперта центра стратегического планирования и анализа СНБО Украины. Затем снова отбывает в Соединенные Штаты – сначала, в 1999 году, в качестве военного атташе при тамошнем посольстве Украины, а затем, в 2011 году, — в роли представителя украинского военного ведомства при ООН.

Между этими двумя заграничными командировками он успевает снова послужить в министерском аппарате как в должности начальника одного из управлений, так и на посту заместителя начальника ГУР. В 2015 году Андрей Таран возникает в поле зрения в качестве представителя Украины в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) на Донбассе. Осенью того же года находится в составе рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. В самом конце 2015-го назначается на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, а весной следующего года внезапно увольняется с формулировкой «в связи с достижением предельного возраста генеральской службы».

С пребыванием в составе СЦКК связан наиболее таинственный и скандальный эпизод биографии нового министра. В июле 2015 года на странице Twitter, официально принадлежащей пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны Украины, появилось сообщение о том, что Таран «уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК в связи с объявлением ему подозрения в государственной измене». В самом скором времени данная запись была удалена, а затем и объявлена «происками врагов, которые взломали аккаунт СНБО». Более никакого внятного разъяснения этой донельзя странной истории не последовало и по сей день.

Именно она дала основания бывшему народному депутату (и, кстати, в прошлом одному из руководителей «Правого сектора», запрещённого в России) Бориславу Березе заявить, что «кандидатуру Тарана через главу офиса президента Андрея Ермака навязал президенту Владимиру Зеленскому Кремль» и теперь «можно забыть о реформах в украинской армии». Мол, в тот же СЦКК это генерал был назначен исключительно в силу «близких связей и контактов с россиянами», прямо из Кремля и в дальнейшем будет проводить политику в интересах Москвы...

Впрочем, на защиту нового руководителя Минобороны встало достаточно большое количество политиков и военных, утверждающих, что все обвинения против него ложны, и Таран является «настоящим патриотом и профессиональным военным».

Так или иначе, но то, что во главе оборонного ведомства Украины отныне стоит человек, имеющий действительно серьезный опыт не в области ведения боевых действий, а в их предотвращении, ведении переговоров и поиске контактов, является сигналом скорее позитивным. Возможно, назначая на эту крайне весомую и значительную должность военного дипломата и разведчика, Зеленский дает понять, что не планирует на Донбассе вооруженной эскалации, а стремится к урегулированию конфликта политическим, мирным путем. Что ж, будем судить по первым действиям и решениям генерала Тарана.