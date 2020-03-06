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ЦАМТО

Коронавирус не повлияет на поставку головного фрегата класса "Хосе Ризал" ВМС Филиппин

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Фрегат PF 11 Rajah Humabon
Фрегат ВМС Филиппин PF 11 Rajah Humabon (бывший американский эскортный миноносец DE 169 Atherton постройки 1943 года) во время совместных филиппино-американских учений "Balikatan 2009". 21.04.2009.
Источник изображения: Andrew Payne / ВМС США

ЦАМТО, 4 марта. Министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что запрет правительства на въезд в некоторые районы Республики Кореи в связи с коронавирусом Covid-2019 не окажет негативного влияния на поставку ВМС страны первого фрегата УРО (FF-150) "Хосе Ризал".

Как сообщает агентство PNA (Philippine News Agency) со ссылкой на министра, он не видит причин, по которым поставка корабля может быть отложена. Филиппинский экипаж размещен на борту корабля. Кроме того, ограничено количество специалистов, которые могут покидать его, к примеру, для поддержки контактов с судостроительным предприятием Hyundai Heavy Industries (HHI). Предпринимаются необходимые меры предосторожности. Пока запланированная на апрель дата поставки остается в силе.

Предприятие HHI, где в настоящее время проходят испытания (FF-150) "Хосе Ризал" и (FF-151) "Антонио Луна", находится в городе Ульсан, расположенном в юго-восточной части страны.

Правительство Филиппин 26 февраля ввело запрет на въезд прибывающих из провинции Кенсан-Пукто. Филиппинским туристам также запрещено посещение Южной Кореи, включая остров Чеджу. На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания Covid-2019 за пределами Китая.

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на постройку двух новых 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость программы оценивается в 15,74 млрд. филип. песо (336,9 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.

Резка стали для постройки головного корабля серии, (151) "Хосе Ризал", началась на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 апреля 2018 года, закладка киля прошла 16 октября 2018 года. 23 мая 2019 года фрегат был спущен на воду.

Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

Как ожидается, первый фрегат будет передан заказчику в апреле 2020 года, второй – в сентябре 2020 года.

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Страны
Китай
Филиппины
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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