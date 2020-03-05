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ТАСС

Минобороны впервые покажет четыре тяжелых огнемета "Тосочка" на параде Победы в Москве

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Парад Победы
Парад Победы.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Всего в параде примут участие 225 единиц военной техники, из них 20 образцов будут представлены в первый раз

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Четыре новейших тяжелых огнемета ТОС-2 "Тосочка" в этом году впервые примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре боевые машины ТОС-2 "Тосочка", - сказали в Минобороны.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

ТОС-2 (опытно-конструкторская работа "Тосочка") - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на платформе колесного шасси.

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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
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