"Дорожная карта" развития перспективных космических систем будет разработана в России к лету

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие перспективных космических систем поручено курировать вице-премьеру Юрию Борисову, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
"Заместителю председателя правительства РФ Борисову Ю.И. в трехмесячный срок утвердить "дорожную карту" развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", - говорится в документе.
"Определить заместителя председателя правительства РФ Борисова Ю.И. куратором высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", - следует из документа.