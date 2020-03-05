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Интерфакс-АВН

"Дорожная карта" развития перспективных космических систем будет разработана в России к лету

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие перспективных космических систем поручено курировать вице-премьеру Юрию Борисову, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Заместителю председателя правительства РФ Борисову Ю.И. в трехмесячный срок утвердить "дорожную карту" развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", - говорится в документе.

"Определить заместителя председателя правительства РФ Борисова Ю.И. куратором высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", - следует из документа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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