Washington Examiner (США): почему у России гиперзвуковые ракеты появились раньше, чем у США

По заявлениям американских военных экспертов, принятие на вооружение гиперзвукового оружия стало для США высшим приоритетом. Однако у русских и у китайцев гиперзвуковое оружие уже есть. Washington Examiner разбирается, почему Америка отстала в этой области и над какими проектами она работает сейчас.

Руководство Министерства обороны на этой неделе попыталось ответить на вопрос о том, почему Соединенные Штаты отстают в разработке гиперзвукового оружия, и что они делают в настоящее время, чтобы догнать Россию и Китай.

"Такие вопросы мы слышим часто на самом деле", - заявил в понедельник на пресс-конференции помощник директора по гиперзвковым разработкам из Пентагона Майк Уайт (Mike White), отвечая на вопрос "Вашингтон Икзэминер" (Washington Examiner) о том, как получилось, что Россия уже испытала свое оружие, а США находятся на этапе экспериментов, создавая гиперзвуковые ракеты.

"В последние десятилетия мы были мировыми лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы решили не применять их при создании систем вооружений, а создавать новое оружие на основе других технологий, не прибегая к гиперзвуковым технологиям, разрабатываемым в лабораториях", - заявил он.

Но у русских и у китайцев гиперзвуковое оружие есть.

Гиперзвуковой скоростью называют скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Современные гиперзвуковые крылатые ракеты могут лететь в 15 раз быстрее скорости звука и при этом маневрировать в полете, из-за чего их очень сложно перехватить.

Россия начала гиперзвуковые исследования примерно в то же время, что и США, в конце 1940-х годов, а потом наращивала и обогащала наследие холодной войны и Советского Союза. На сегодня Россия испытала несколько видов гиперзвуковых боеприпасов, которые можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху.

Китай тоже добивается успехов в области гиперзвука, изучая материалы американских исследований и выделяя большие средства на эти цели, сказал Марк Льюис (Mark Lewis), занимающий в военном ведомстве должность директора по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации. В понедельник он тоже присутствовал на пресс-конференции.

"Мы публикуем множество материалов, а они их читают, - сказал Льюис. - Так что эти люди могут довольно легко использовать нашу информацию".

Китай продемонстрировал свою новую противокорабельную гиперзвуковую ракету прошлой осенью на военном параде, и сейчас работает над увеличением ее дальности.

По словам Льюиса, принятие на вооружение гиперзвукового оружия стало для США высшим приоритетом. То же самое в феврале сказал генерал Теренс О'Шонесси (Terrence O'Shaughnessy), возглавляющий командование воздушно-космической обороны североамериканского континента и американское Северное командование, когда выступал на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Давая показания, О'Шонесси заявил, что США необходимо вкладывать средства в оборонительное и наступательное гиперзвуковое оружие и в разработки, чтобы догнать Китай и Россию.

Отвечая на вопрос "Вашингтон Икзэминер" о том, почему США не торопились инвестировать средства в гиперзвуковое оружие, зная о том, что в России ведутся такие разработки, и она переходит на такое оружие, Уайт сказал: "Мир стал таким местом, где наши соперники из числа великих держав внимательно наблюдают за нами последние несколько десятилетий".

Отметив господство США в космосе, на земле и в море, он заявил: "Толчок этой работе дали усилия наших соперников из числа великих держав, которые пытаются бросить нам вызов во всех этих сферах".

По словам Уайта, Соединенные Штаты не могут позволить противнику обрести асимметричные, односторонние преимущества.

Льюис сказал, что в Стратегии национальной обороны 2018 года звучит требование сосредоточить внимание на равных по силам соперниках, а руководителям дано указание следить за противниками из числа великих держав, не позволяя США отставать от них.

В 2018 году компания "Локхид Мартин" получила от ВВС 928 миллионов долларов на гиперзвуковую программу под названием "Концепция гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем", но в прошлом месяце ее отменили. Вместо этого в бюджете ВВС на 2021 год предусмотрено выделение 382 миллионов долларов на гиперзвуковые работы, в которых основное внимание предстоит уделить "перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракете" под названием "Стрела" (Arrow).

Разница между ними в том, что первое - это планирующий летательный аппарат с ракетным ускорителем, а второе - крылатая ракета. Крылатые ракеты меньше, и их можно устанавливать на самых разных платформах, говорят эксперты.

Льюис и Уайт уверяют, что "Концепция гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем" очень многое им дала, и что полученные знания используются во всех видах вооруженных сил, а также в Агентстве передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), которое ищет альтернативные пусковые платформы.

По словам Льюиса, в этом году могут состояться летные испытания гиперзвукового аппарата для сухопутных войск и ВМС.

Но задача состоит не в том, чтобы создать конкретное оружие, заявили эти исследователи. Работы ведутся с той целью, чтобы разработать средства широкого применения.

"Это будет не один и не два вида гиперзвукового оружия, - сказал Льюис. - Это будет целый комплекс средств и возможностей. Средняя дальность. Большая дальность. Изделия для размещение на кораблях, на машинах, на самолетах - на внешней подвеске и в бомбовом отсеке. Это будет целый спектр возможностей".

Но как признают эти эксперты, "изделия" будут готовы не раньше середины 2020-х годов.

Эйбрахам Махши (Abraham Mahshie)