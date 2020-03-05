Турция уже открыто встала на позиции террористов в Сирии - Конашенков

Наблюдательные посты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок, действующих на северо-западе арабской республики, и фактически срослись с ними.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В российском военном ведомстве напомнили, что по сочинским соглашениям от сентября 2018 года Турция взяла на себя обязательства вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15−20 километров.

Вместо этого, отметил Конашенков, за прошедшие почти 18 месяцев официально признанные ООН террористическими группировки, входящие в том числе в состав исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в нём играет запрещённая в России террористическая организация «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра»), вытеснили в Идлибе всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе.