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Как будем воровать, так и будем воевать – миллиарды отпущены на оборону Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2021 году государственный оборонный заказ (ГОЗ) Украины достигнет рекордной отметки в 30 млрд гривен.

Об этом рассказал глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. 

В Минобороны Украины отмечают, что от объёма и качества выполнения ГОЗ напрямую зависят боевые возможности армии. Между тем по линии военных закупок ВСУ получают лишь небольшое количество по-настоящему современных вооружений. Украинские ВС могут достигнуть 35-процентного уровня оснащённости новой техникой только к 2025 году. 

Кроме того, из слов экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко следует, что в предыдущие годы оборонный заказ Украины выполнялся лишь на 30%. Проблемы с реализацией ГОЗ в стране эксперты объясняют неумелым управлением отраслью и разгулом коррупции.

Как подчеркнул на пресс-брифинге заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, от качества выполнения ГОЗ напрямую зависит обороноспособность страны и боевые возможности армии.

«Это определяющий показатель для того, чтобы принимать решения по формам и способам применения войск, простыми словами - как будем воевать. Это ключевой критерий для организации боевой подготовки. Это то, что в первую очередь влияет на организацию и создание военной инфраструктуры», - сказал Петренко.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
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