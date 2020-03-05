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ИноСМИ

The National Interest (США): этот американский вертолет уничтожает российский танк Т-14 «Армата» (виртуально)

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Четыре самых современных российских танка «Армата» взлетают на воздух. Пока виртуально. Американская фирма Bell показала видеопрезентацию нового вертолета. Отличие этой рекламы в том, что летающая машина воюет не с техникой времен холодной войны, а с российской техникой нового поколения.

По радио звучит доклад о том, что все три самых современных российских танка Т-14 "Армата" взлетели на воздух от ракетного залпа.

Их убийцы - американские ударные вертолеты - летят прочь в поисках новой добычи. Они находят ее довольно быстро: это бронетранспортер Т-15, тоже являющийся одной из версий "Арматы". Т-15 также уничтожен.

Это не на самом деле. Поле боя вымышленное, танки "Армата" только-только поступают на вооружение, а ударные вертолеты "Инвиктус" если и будут закуплены сухопутными войсками США, то на вооружение поступят лет через 10.

Тем не менее, такая презентация в манере видеоигры, показанная изготовителем вертолета "Инвиктус" компанией "Белл", довольно интересна. Не потому что оборонный подрядчик демонстрирует рекламные материалы в надежде получить выгодный контракт от Пентагона. Это широко распространенная практика.

Отличие в оружии противника. В видеоклипе показана не традиционная советская боевая техника времен холодной войны, такая как танки Т-72 и БМП (а также другие стандартные типы вооружений противника), которые всегда можно найти в рекламном проспекте или в увлекательной видеоигре.

Это российская техника нового поколения, удостоенная сомнительной чести быть уничтоженной американским военно-промышленным комплексом. У "Белл" есть и другое видео, показывающее, как мультипликационный "Инвиктус" стирает с лица земли зенитно-ракетный комплекс противника. Но это не ракеты времен холодной войны типа "Куба" и не зенитные установки ЗСУ-23-4. Жертвенным агнцем в данном случае стал самый передовой российский зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400.


На первом видео мы видим, как пехотинец производит из ПЗРК пуск ракеты по "Инвиктусу", но тот успешно уходит от нее, выпустив залпом ложные цели. В реальной жизни "Инвиктус" и прочие вертолеты и самолеты столкнутся с грозными и многочисленными российскими системами ПВО, включая С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" и "Тунгуска", и даже российские ударные вертолеты с ракетами "воздух-воздух". Планирующие органы НАТО обеспокоены тем, что даже самолетам-невидимкам типа F-35 будет сложно действовать в небе над Восточной Европой.

Представитель компании "Белл" рассказал корреспонденту "Нешнл Интерест", что решение включить "Армату" и С-400 в видеопоказ обусловлено желанием показать поле боя 2030 года, когда сухопутные войска США должны будут принять на вооружение разведывательные вертолеты нового поколения.

Это будут грозные машины. Проект "Инвиктус" (в переводе с латыни "непобедимый") является конкурентом программы сухопутных войск FARA по созданию "перспективного ударного разведывательного вертолета" современной конструкции, который может прийти на смену машине 1960-х годов OH-58 "Кайова" компании "Белл". Армия ищет замену "Кайове" с 1980-х годов, и пыталась осуществить несколько проектов, которые оказались неудачными, в том числе, RAH-66 "Команч". В 2004 году его отменили, потратив на разработку семь миллиардов долларов.

За контракт FARA сейчас борются пять конкурентов, которые должны заменить "Кайову" к 2028 году. Среди них компании "Эй-Ви-Экс" (AVX), "Белл", "Боинг", "Карем" и "Сикорский". Они должны выполнить определенные требования, в том числе, поставить на машину 20-мм пушку и встроенную пусковую установку боеприпасов, а также усовершенствованный турбинный двигатель.

У "Инвиктуса" гладкий корпус с маскирующим эффектом (но невидимкой его назвать нельзя, и сухопутным войскам этого не нужно). В основу конструкции положена модель вертолета "Белл 525 Релентлесс" средней грузоподъемности. Крейсерская скорость у "Инвиктуса" 335 км/час, полезная нагрузка 635 кг, а радиус боевого применения 250 км, включая 90 минут на патрулирование в указанной зоне.

Это вполне естественно, что производитель военной техники показывает, как его вертолет нового поколения ведет бой с новейшей боевой техникой противника. Но видео также напоминает о том, что военная техника постоянно совершенствуется. Вертолеты "Ирокез" времен Вьетнамской войны ушли со сцены, а за ними со временем последовали В-52, F-15, А-10 и прочие машины из эпохи холодной войны, с которыми выросло поколение беби-бума.

Время не стоит на месте.


Майкл Пек (Michael Peck)

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Bell OH-58
F-15
F-35
UH-1 Iroquois
Армата
С-400 Триумф
Т-72
Тунгуска
Шилка
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