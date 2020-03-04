В России начата разработка нового бронеавтомобиля на базе «Атлета»

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Новый бронеавтомобиль, предназначенный для силовых структур, разрабатывается в России. Об этом сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

По словам Красовицкого, в создании нового бронеавтомобиля учтен опыт создания и испытаний бронемашины "Атлет" - дальнейшего развития линейки броневиков "Тигр". Гендиректор ВПК не стал распространяться о новой машине, заявив только, что она будет ориентирована, в основном, на экспорт, и будет показана в августе на форуме "Армия-2020".

Она (новая машина) больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Ее официальное название — "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет". По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения

- заявил Красовицкий.

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано "Военно-промышленной компанией" по заказу Минобороны России в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в конце июня.

Бронеавтомобиль получил более мощный двигатель - ЯМЗ-5347-24 (240 л.с. против 215 у "Тигра"), грузоподъемность "Атлета" увеличилась до 1600 кг. Максимальная скорость – 120 км/ч. Колесная формула – 4х4.

В стандартной комплектации уровень баллистической защиты соответствует второму классу по ОТТ, в салоне установлен кондиционер. Заявлено, что "Атлет" сможет выдержать подрыв в 2 кг в тротиловом эквиваленте, однако класс защиты может быть повышен. Также машины получат специальные сиденья, которые должны обезопасить экипаж от последствий подрыва.

Бронеавтомобиль получил инфракрасный прожектор и специальную фару-искатель. Установлена система кругового видеообзора.

Напомним, что государственные испытания бронеавтомобиля "Атлет", являющегося дальнейшим развитием линейки бронеавтомобилей "Тигр", запланированы на весну этого года. На испытания предложены два варианта бронеавтомобиля - трехдверный автомобиль спецназначения (АСН) и пятидверный многоцелевой (АМН-2).