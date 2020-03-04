«Экспериментальный пуск номер два» - Пентагон проаносировал запуск гиперзвукового оружия

США в этом году осуществят испытательные пуски сверхзвукового оружия, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.

«Мы осуществим пуск разработки для ВМС и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара. Даты засекречены, но это будет позже в этом году», - сказал он журналистам.

По его словам, предстоящий эксперимент будет назван «Экспериментальный пуск номер два».

«Мы все еще проводим экспериментальные пуски перед тем, как перейти к тестированию прототипов вооружений», - цитирует Уайта РИА Новости. При этом он признал, что они уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов, следующей стадией будет переход от прототипов к закупке у разработчиков действующих систем вооружений.

Предстоящие испытания, по словам Уайта, призваны определить способность планирующего гиперзвукового корпуса выполнять задачи, связанные с будущим назначением оружия. Он отказался сообщить подробности, сказав только, что в ходе испытания будет продемонстрировано все, что можно, «от и до».

По словам Уайта, США десятилетиями опережали всех в гиперзвуковых технологиях, однако последовательно принимали решение не применять это в вооружении. «Русские и китайцы, честно говоря, сделали это несколько лет назад. Так что мы начали нашу работу и ускоряемся именно в части перехода к практическому использованию», - сказал он.