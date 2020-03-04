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Интерфакс-АВН

Рухани пригласил Путина провести "Астанинский саммит" в Иране в ближайшее время - иранский посол

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Хасан Рухани и Владимир Путин
Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Источник изображения: sco-russia.ru

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора предложил президенту РФ Владимиру Путину провести следующий саммит "Астанинского формата" в Иране, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

"В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил своего коллегу Владимира Путина провести следующий саммит в рамках Астанинского формата в скором времени на территории Ирана", - сказал Джалали в ходе встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он напомнил, что такие саммиты проходят на ротационной основе.

В пресс-службе Кремля 29 февраля сообщили, что Путин и Рухани в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации.

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
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