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Военное обозрение

«Нужны российские системы, а не Rafale и украинские ракеты», - считает ветеран ВВС Индии

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Источник изображения: http://www.artem.ua/

В пятницу глава ВВС Индии (IAF) Ракеш Кумар Бхадаурия заявил, что 36 самолетов Rafale, закупленных в 2019 году у Франции за $7,8 млрд, недостаточно для полного удовлетворения потребностей в боевой авиации. С его слов, политическому руководству страны необходимо сделать глубокие выводы, обратив внимание на эту проблему.

Главное – «начинка»

Ветеран IAF Виджайндер Такур пояснил изданию Sputnik, что Rafale является определенно лучшим самолетом, состоящим на вооружении ВВС. Однако такой решительный противник, как Пакистан, в состоянии переломить ситуацию, развернув более дальние китайские ракеты PL-15 на обновленной версии реактивного самолета JF-17.

Техническое преимущество, полученное ВВС за счет приобретения Rafale, будет преходящим, поскольку оно будет базироваться в основном на системах вооружения и оборудовании «Рафалей»

- отметил Такур.

С его слов, два десятилетия назад ВВС страны уже сталкивались с подобной проблемой, сделав ставку на платформы, а не их «начинку». В итоге во время конфликта в Каргиле (1999 год) пришлось делать экстренные закупки бомб с лазерным наведением и систем их наведения.

Источник изображения: http://www.artem.ua/

Ставка на Россию

Появление в Китае УР PL-15 вызвало в своё время серьезную озабоченность в Соединенных Штатах. Так, в ВВС США заявили в 2015 году: «мы должны быть в состоянии превзойти эту ракету». Со слов Такура, необходимо обратить пристальное внимание на преимущества потенциального неприятеля в средствах поражения. В феврале 2019 года в Нью-Дели уже были удивлены, столкнувшись с более дальнобойным оружием и лучшими возможностями управления им в пакистанских ВВС.

IAF позволили себя переиграть, сосредоточившись на приобретении платформы, а не на модернизации оружейных системы и оборудования. При достаточном боевом предвидении ВВС могли бы вооружить свои Су-30МКИ более дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух», приобретенными у России, а не продолжать полагаться на менее дальнобойные ракеты, заказанные несколько лет назад на Украине

- делает вывод Такур.

Видимо, речь идет о приобретении в 2013 году авиационных управляемых ракет средней дальности Р-27 у незалежной, выпуском которых занимался ГАХК «Артем». Как пояснил Такур, после обострения ситуации в Балакоте в 2019 году пришлось закупать большую партию российских ракет (контракт от 2019 года на поставку Р-27 и Р-73).

При этом Нью-Дели ведет разработку собственной УР Astra, которая, как утверждается, сможет поражать высокоманевренные цели, идущие на сверхзвуковой скорости.

ТТХ УР, выпускаемых «Артемом»

Источник изображения: http://www.artem.ua/

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
FC-1
Rafale
Су-30
Су-30МК
Компании
Dauria Aerospace
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