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ТАСС

Судно с пусковой платформой "Морского старта" выдвинулось из США на Дальний Восток

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Мобильный ракетно-космический комплекс "Морской старт"
Мобильный ракетно-космический комплекс "Морской старт".
Источник изображения: © Виктор Катаев/ТАСС

Планируется, что оно прибудет в порт "Славянка" Приморского края 28 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Грузовое гонконгское судно Xin Guang Hua, на которое погрузили стартовую платформу Odyssey плавучего космодрома "Морской старт", начало переход из американского порта Лонг-Бич на Дальний Восток. Об этом свидетельствуют данные портала vesselfinder.com.

Согласно данным портала, судно покинуло Лонг-Бич. Планируется, что в порт "Славянка" Приморского края оно прибудет 28 марта.

До этого из Лонг-Бич в Славянку выдвинулось сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт". Это судно должно прибыть в российский порт 16 марта.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что в конце февраля планируется начать переход плавучего космодрома "Морской старт" из США на Славянский судоремонтный завод (СРЗ), который находится в 50 км от Владивостока. По словам собеседника агентства, платформа будет доставлена на Дальний Восток за три недели.

"Морской старт"

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на СРЗ, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Морской старт
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