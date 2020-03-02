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Интерфакс-АВН

Летчики сбитых Турцией самолетов ВВС Сирии находятся в безопасности - источник

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Истребитель F-16 ВВС Турции
Истребитель F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: Википедия

Дамаск. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Турецкие истребители F-16 в воскресенье сбили два самолета ВВС Сирии, летчики катапультировались и находятся в безопасности, сообщил источник в министерстве обороны Сирии.

"Турецкие самолеты F-16 дважды вторгались в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики. Ими атакованы и сбиты два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации", - сказал источник.

По данным сирийских военных, летчикам удалось успешно катапультироваться, они находятся в безопасности.

Ранее в воскресенье турецкие военные сообщили, что сбили два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что информация о том, что боевики, якобы, сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский бомбардировщик Су-24, не соответствует действительности.

Ситуация в идлибской зоне деэскалации в последнее время серьезно обострилась. Там идут бои между армией Сирии, которую поддерживает Россия, и боевиками, которых поддерживает Турция.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Су-24
Компании
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