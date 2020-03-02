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Интерфакс-АВН

Все иностранные военные кроме российских находятся в Сирии незаконно - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Иркутск. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Все военные других стран за исключением России находятся в Сирии в нарушение международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия - это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Он также отметил, что "любые действия сирийских военных направлены в последние дни на противодействие террористическим группировкам".

Песков напомнил, что в соответствии с сочинскими договоренностями "именно Турция была обязана обеспечить режим неактивности этих террористических элементов".

"К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила. Террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы, и они также наносят удары по российским военным объектам", - продолжил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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