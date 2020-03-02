Войти
Интерфакс-АВН

Самолеты ВКС России выполнили полет на авиабазу Хмеймим в Сирии через воздушное пространство Турции

763
0
0
Ту-154Б-2
Такой же Ту-154Б-2, как и упавший в Черное море самолет, который входил в состав 8-й авиадивизии особого назначения. Эти лайнеры обслуживают руководство Вооруженных сил РФ.
Источник изображения: Фото Александра Маркина

Лондон/Стамбул. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Два военно-транспортных самолета ВКС РФ Ту-154Б-2 в воскресенье прибыли на российскую авиабазу Хмеймим, совершив беспрепятственный пролет через воздушное пространство Турции, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты с бортовыми номерами RA-85426 и RA-85586, способные перевозить до 180 пассажиров, вылетали с подмосковного аэродрома Чкаловский.

В воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция не желает противостояния с Россией, но будет жестко отвечать на любые атаки на свои войска в Идлибской зоне деэскалации.

"Мы не нацелены на противостояние с Россией. Наша единственная цель заключается в том, чтобы остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию", - сказал он.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов", - добавил он.

По его словам, к настоящему моменту турецкая армия нейтрализовала в Идлибе 2,2 тыс. сирийских военных, один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц и три системы ПВО.

Ситуация в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась ранее на этой неделе, когда в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих.

Как сообщалось, на фоне обострения ситуации в Идлибе в Сирию в пятницу, пройдя через проливы Босфор и Дарданеллы, направились фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", а также большой десантный корабль "Орск".

В составе сил постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море с декабря 2019 года также находится третий фрегат Черноморского флота данной серии - "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
3М-54
Club-N
Ту-154
Проекты
1135 Буревестник
1171 Тапир
БПЛА
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
02.03.2020
Снова в Сирию: российские фрегаты идут в Средиземное море
02.03.2020
Россия направила военные корабли в Сирию
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
27.12.2017
"Калибр" на час
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках