Самолеты ВКС России выполнили полет на авиабазу Хмеймим в Сирии через воздушное пространство Турции

Такой же Ту-154Б-2, как и упавший в Черное море самолет, который входил в состав 8-й авиадивизии особого назначения. Эти лайнеры обслуживают руководство Вооруженных сил РФ.

Лондон/Стамбул. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Два военно-транспортных самолета ВКС РФ Ту-154Б-2 в воскресенье прибыли на российскую авиабазу Хмеймим, совершив беспрепятственный пролет через воздушное пространство Турции, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты с бортовыми номерами RA-85426 и RA-85586, способные перевозить до 180 пассажиров, вылетали с подмосковного аэродрома Чкаловский.

В воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция не желает противостояния с Россией, но будет жестко отвечать на любые атаки на свои войска в Идлибской зоне деэскалации.

"Мы не нацелены на противостояние с Россией. Наша единственная цель заключается в том, чтобы остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию", - сказал он.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов", - добавил он.

По его словам, к настоящему моменту турецкая армия нейтрализовала в Идлибе 2,2 тыс. сирийских военных, один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц и три системы ПВО.

Ситуация в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась ранее на этой неделе, когда в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих.

Как сообщалось, на фоне обострения ситуации в Идлибе в Сирию в пятницу, пройдя через проливы Босфор и Дарданеллы, направились фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", а также большой десантный корабль "Орск".

В составе сил постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море с декабря 2019 года также находится третий фрегат Черноморского флота данной серии - "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".