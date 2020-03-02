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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Учение «Defender Europe – 2020» может быть отменено?

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Дезинфекция
Дезинфекция.
Источник изображения: www.belvpo.com

Заместитель министра обороны США по личному составу, в связи с распространением коронавируса в мире, 25 февраля подписал указания с рекомендациями всем военачальникам принять исчерпывающие меры по сохранению здоровья военнослужащих и членов их семей, находящихся на территории зарубежных стран.

В преамбуле к указаниям сказано, что хотя на национальном общегражданском уровне в США приняты все необходимые меры по противодействию распространению новой болезни, для персонала заграничных военных баз они не являются обязательными.

В то же время командующие и командиры экспедиционных воинских формирований имеют широкие права по введению ограничений в пределах своих зон ответственности, что в очередной раз подтвердилось в указаниях заместителя главы Пентагона.

В изданном американским военным ведомством документе указаны рекомендуемые меры, вводимые на военных базах и в гарнизонах решением их командования, для предотвращения распространения COVID-19, в том числе:

  • максимальное использование возможности удаленной работы вне офисных помещений с использованием телекоммуникационных сетей;
  • ограничение или запрет посещения мест массового скопления людей;
  • запрет на выезд за пределы военных баз и гарнизонов;
  • отмена учебных мероприятий, не влияющих на боеготовность подразделений;

уменьшение масштабов или отмена учений и других мероприятий боевой подготовки.

В рамках выполнения указаний руководства Пентагона множество зарубежных американских воинских формирований в последние дни ввели различные ограничения в своих зонах ответственности.

27 февраля было принято решение об отмене масштабного учения войск США и Южной Кореи в связи с тем, что в этой стране отмечен резкий рост числа людей, инфицированных коронавирусом. Есть заболевшие и среди корейских военнослужащих.

28 февраля Центральное командование ВС США, зоной ответственности которого является весь Ближний Восток, ввело запрет на выезд военнослужащих из стран их дислокации, а также ограничения на перемещения вблизи военных баз. Меры предприняты из-за значительного увеличения зоны распространения COVID-19 в регионе.

Что касается Европейского региона, то, видимо, в ближайшем будущем, американские военнослужащие, постоянно дислоцирующиеся здесь, а также прибывающие на учения и в интересах поддержания ротационного присутствия войск, подвергнутся самым строгим мерам ограничения своей боевой и повседневной деятельности.

Такие ограничения уже введены несколько дней назад в районе крупной военной базы США в итальянском городе Виченца. В связи со стремительным распространением коронавируса в Италии введен запрет на посещение американскими военными мест массового скопления людей, местных учреждений и заведений.

Не вызывает сомнений, что COVID-19 в ближайшее время охватит все Европейские страны. 28 февраля первый случай заболевания зафиксирован и в Беларуси. В этом случае американское военное командование в рамках выполнения указаний Пентагона по предотвращению распространения коронавируса будет вынуждено отменить и крупнейшее учение века «Defender Europe – 2020».

Николай Крылов

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Страны
Белоруссия
Италия
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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