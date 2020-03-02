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БТР-82АТ будет представлен на форуме "Армия-2020"

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Как сообщило информационное агентство РИА Новости, модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ с тепловизионным прицелом, впервые представят на форуме "Армия-2020". Об этом заявил РИА Новости генеральный директор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий. Выставка пройдёт в период с 23 по 29 августа 2020 года в парке "Патриот" (Кубинка).

Колесный бронетранспортер БТР-82АТ производства ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Алексей Моисеев / rg.ru

"На предстоящей выставке Армия-2020 мы покажем новую версию БТР-82 - БТР-82АТ с комплектом дополнительных броневых и решётчатых экранов и новым прицельным комплексом с тепловизором и независимой линией визирования. Мы сокращаем время на обнаружение и идентификацию цели, на подготовку исходных данных, на производство первой очереди. Таким образом, мы сокращаем время на решение огневой задачи", - сказал Красовицкий.

По его словам, командная управляемость новой машины повышена за счёт установки на бронетранспортёре новой цифровой радиостанции Р-168-25У и навигационной системы "Трона-А1", которая может работать как со спутниками, так и в автономном режиме с использованием лазерного гироскопа.

Кроме того, БТР-82АТ это первая отечественная боевая машина, у которой в штатной комплектации включен кондиционер.

"Тот БТР-82А, который принимался на вооружение в декабре 2012 года и тот, который поступает в войска сейчас, конечно, отличаются. Мы постоянно работаем над его совершенствованием. За последние 2-3 года мы внесли более 1000 доработок в конструкцию БТР с целью повышения его эксплуатационных и потребительских качеств, многие из этих доработок мы сделали на основе информации, которая к нам поступает непосредственно из войск", - подчеркнул собеседник агентства.

Примечание bmpd: Новая модификация БТР-82 еще раз демонстрирует тот модернизационный запас, которая имеет базовая конструкция БТР-80. Несмотря на появление на рынке многочисленных конкурентов, машина до сих востребована на мировом рынке, а также закупается Российской армией. Нельзя исключать, что БТР-82АТ и был разработан под требования одного из инозаказчиков.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Компании
ВПК ООО
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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