Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для Грузии и еще 15 стран - СМИ

Тбилиси. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Пентагон оформил с группой компаний Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с целью их поставок в Грузию и еще 15 стран, сообщают в воскресенье грузинские СМИ со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

По данным СМИ, речь идет о заказе на сумму более $18 млн, который США получили от Грузии и других стран.

Сообщается, что в число стран, которые намерены приобрести у США ПТРК "Джавелин", входят Грузия, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Ирландия, Норвегия, Франция, Турция, Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, Катар, Оман, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как отмечается, сроком выполнения компанией работ по производству заказанных ПТРК называется 25 июня 2020 года.

Грузия приобрела у США первую партию ПТРК "Джавелин" в 2018 году.

Тогда в Тбилиси заявили, что приобретение противотанковых систем не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.