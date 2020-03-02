Вьетнам, теперь Афганистан – США и талибы

Несмотря на подписанное соглашение между США и Талибаном, перспективы мира в Афганистане никак нельзя назвать вполне определенными.

Как сообщает The New York Times, к такому выводу приходят многие эксперты, анализируя обстановку в регионе. В самом Афганистане многие также с тревогой смотрят в будущее, опасаясь, американцы просто бросают их на произвол судьбы, как это в свое время сделал СССР.

«Афганцы и многие в этом регионе обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут просто покинуть Кабул так же, как покинул регион Советский Союз несколько десятилетий назад», - пишет издание. Напомним, что советские войска были выведены из Афганистана в 1989 году. Власть просоветского режима Мохаммада Наджибуллы продержалась еще три года, после чего была свергнута. А сам он был в 1996 году после мучительных пыток казнен талибами.

Согласно заключенному в Дохе соглашению, войска стран НАТО должны быть выведены из Афганистана в течение 14 месяцев, при условии, что талибы будут выполнять условия договоренностей. Представители движения «Талибан» в Дохе, подписавшие соглашение, заявили, что они обеспечат со своей стороны выполнение мирного плана, в рамках которого они дали весьма расплывчатое обещание «воздержаться от насилия».

При этом, в соответствии с подписанным соглашением, талибы хотят, чтобы 5000 боевиков были освобождены из афганских тюрем, но пока не ясно, пойдет ли на такой шаг афганское правительство.

И это не единственный «подводный камень», который способен подорвать мирный процесс. Складывается твердое ощущение, что мирный договор с талибами нужен Белому дому только для того, чтобы обеспечить хорошие стартовые предвыборные позиции президенту Дональду Трампу.

Как сообщало EADaily, представители Соединенных Штатов подписали мирное соглашение с афганской группировкой «Талибан» в присутствии наблюдателей. Документ призван положить конец военному конфликту, который продолжается уже почти 20 лет.