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Интерфакс-АВН

ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Стамбул. 29 февраля. ИНТЕРФАКС - ВКС России по-прежнему оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, однако в ударах по турецким военным в Идлибе не участвуют, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных (в провинции Идлиб - ИФ). Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

"Турция прилагает совместные с Россией усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибской зоне деэскалации", - добавил Чавушоглу.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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1 комментарий
№1
02.03.2020 18:40
Сегодня сирийская армия вернула себе контроль над Саракибом, а после завершения расчистки на юге Идлиба она будет контролировать обе стратегические трассы - М4 и М5.
Но Эрдоган до этого нанёс удар по сирийскому военному аэродрому Найраб под Алеппо, сделав его непригодным к эксплуатации.
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