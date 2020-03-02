ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу

Стамбул. 29 февраля. ИНТЕРФАКС - ВКС России по-прежнему оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, однако в ударах по турецким военным в Идлибе не участвуют, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных (в провинции Идлиб - ИФ). Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

"Турция прилагает совместные с Россией усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибской зоне деэскалации", - добавил Чавушоглу.