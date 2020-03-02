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Военное обозрение

Пентагон выдал контракт на производство ПТРК Javelin для Украины и Грузии

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Источник изображения: topwar.ru

Украина в скором времени получит на вооружение вторую партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Согласно уведомлению Министерства обороны США, Пентагон заключил новый контракт на производство ПТРК Javelin для поставки в ряд стран, включая Украину и Грузию.

Согласно документу Минобороны США, контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin получила совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin. Количество заказанных ПТРК не сообщается, общая сумма контракта составляет 18,4 млн. долларов, дата завершения производства - 25 июня 2020 года. Все комплексы будут произведены в рамках программы продажи оружия и военной техники за границу в городе Тусон (штат Аризона).

Сообщается, что новые ПТРК Javelin в рамках данного контракта будут произведены не только для Украины и Грузии, но и еще для 14 стран, включая Турцию, Литву, Чехию и т.д. Кто сколько получит комплексов не известно.

Для Украины это будет уже вторая партия американских противотанковых комплексов, полученных на вооружение ВСУ. Контракт на поставку второй партии был заключен в четвертом квартале прошлого года. До этого Украина уже получила от США 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет ПТРК Javelin на общую сумму 47 млн. долларов.

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Страны
Грузия
Литва
США
Турция
Украина
Чехия
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
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