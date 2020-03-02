Соглашение между США и талибами - только начало пути к миру в Афганистане, считают в Ташкенте

Ташкент. 29 февраля ИНТЕРФАКС - Знаковым, важным для всего региона политическим событием назвал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписание соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Глава МИД Узбекистана находится в Дохе для участия в церемонии подписания соглашения между США и талибами.

"Подписание соглашения между США и движением "Талибан" после 18 лет непрекращающихся боевых действий между ними, действительно знаковое, важное для всего региона политическое событие. Его значение для мира в Афганистане трудно переоценить", -заявил Камилов в интервью, опубликованном в субботу в официальных узбекских СМИ

Вместе с тем, по его словам, надо реально оценивать ситуацию, впереди предстоит непростая работа.

"Ещё сохраняется множество сложных, чувствительных проблем. По сути, соглашение между США и талибами - это не конец, а только начало пути к миру", - отметил министр, указав на важность запустить непосредственно мирный переговорный процесс, прямой межафганский диалог.

"Всё теперь будет зависеть от твёрдой воли, единства и решимости самого народа Афганистана", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

По его мнению, в этой связи очень важно как можно быстрее сформировать соответствующие делегации правительства и оппозиции, начать конструктивный диалог по всему комплексу вопросов мирного обустройства Афганистана.

Камилов отметил, что Афганистан рассматривается Ташкентом как неотъемлемая часть региона, поэтому так важны усилия по установлению мира в этой стране. При этом он привел слова президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о том, что "невозможно говорить о мирной и процветающей Центральной Азии, не решив афганскую проблему".

При этом министр обратил внимание на то, что содействие миру в Афганистане - это не только решение проблем безопасности. По его мнению, мирный Афганистан способен обеспечить Центральной Азии наикратчайший доступ к морским коммуникациям, диверсифицировать транспортные коридоры и открыть тем самым обширные рынки для экспорта отечественной продукции.

По словам Камилова, Афганистан должен трансформироваться в площадку эффективного регионального сотрудничества.

"Мира в Афганистане не достичь, не восстановив экономику, не решив острых социальных проблем населения. Важно продолжить инвестировать в экономическое будущее Афганистана. Нельзя допустить сокращения финансирования гуманитарных программ и проектов", - заявил министр.

При этом он напомнил, что со своей стороны, Узбекистан уже приступил к осуществлению масштабных инфраструктурных и социально значимых проектов в Афганистане.

Говоря о строительство линии электропередачи (ЛЭП) из Узбекистана в Афганистан "Сурхан - Пули-Хумри", Камилов пояснил, что ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии, может стать составной частью проекта CASA-1000 и способствовать поставкам электроэнергии в Пакистан и далее в страны Южной Азии.

Министр обратил внимание на то, что Узбекистан заинтересован в реализации транспортно-логистических проектов, которые позволят вовлечь Афганистан в региональную интеграцию.

"Наша страна также готова совместно с правительством Афганистана и другими международными партнерами участвовать в реализации железнодорожных транспортных проектов "Мазари-Шариф - Герат" и "Мазари-Шариф - Пешавар", которые свяжут регионы Центральной и Южной Азии", - отметил Камилов.

По его словам, железнодорожный проект, связывающий Мазари-Шариф с морскими портами Пакистана, может стать частью Евроазиатской концепции взаимосвязанности, которая сегодня поддерживается Евросоюзом. Более того, открытие этого маршрута обеспечит кратчайший выход государств Центральной Азии к пакистанским портам Гвадар и Карачи и будет способствовать активизации транзита грузов далее в Индию и Бангладеш. В этой связи он напомнил, что узбекская сторона оказывает содействие в транзите афганских грузов в Китай.

Камилов также привел пример деятельности образовательного центра по обучению афганских граждан, созданного в республике по инициативе президента Узбекистана.

По его данным, в 2020 году на льготной основе в нем будут обучаться около 200 человек. В перспективе планируется увеличить число учащихся до 300, расширить направления образования.