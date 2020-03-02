The Telegraph (Великобритания): США ассигновали 20 миллионов долларов на разработку гиперзвукового глайдера для перехвата ракет

Россия обгоняет США по разработке гиперзвуковых ракет. Америка изо всех сил старается сократить этот разрыв и уже выделила 20 миллионов долларов на разработку «эффективного средства» для противодействия таким ракетам, которые «неуязвимы для любой противоракетной обороны».

Американское Управление перспективных исследовательских проектов стремится противодействовать попыткам России создавать ракеты, способные лететь в 27 раз быстрее звука.

Американские военные работают над созданием беспилотного гиперзвукового глайдера, который будет способен сбивать с небес ракеты, летящие со скоростью в пять раз выше скорости звука.

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) выделило 20 миллионов долларов Aerojet Rocketdyne на разработку технологий для системы Glide Breaker.

По определению, гиперзвуковые ракеты должны летать со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Для этого используются сверхмощные гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели, позволяющие разогнаться до скорости более чем в 3836 миль в час или 5 Мах.

Другие виды гиперзвуковых летательных аппаратов используют так называемое "гиперзвуковое планирование", что позволяет им лететь по суборбитальной траектории и развивать скорость, которая может превышать скорость звука в 27 раз.

Россия утверждает, что она уже разработала такую ракету под названием "Авангард", способную нести как обычный, так и ядерный заряд и настолько быструю, что она "неуязвима для любой противоракетной обороны".

Испытания гиперзвуковых ракетных технологий проводили и Россия, и Китай, и США, причем, как считается, Россия и Китай обгоняют Запад в области разработки двигателей для ракет, способных поразить цели в любой точке мира.

DARPA сейчас надеется разработать эффективное средство для противодействия этим ракетам, которые в противном случае будет невозможно перехватывать.

"Развивать гиперзвуковые технологии необходимо для национальной безопасности, - утверждает глава Aerojet Rocketdyne Эйлин Дрейк (Eileen Drake). - Наша команда гордится возможностью применить наш многолетний опыт работы с гиперзвуковыми и ракетными технологиями в программе Glide Breaker".

Компания Aerojet Rocketdyne разрабатывает двигатели для гиперзвукового полета. Ранее они участвовали в работе над гиперзвуковой ракетой X-51 WaveRider, первые испытания которой Darpa провело в 2010 году. В 2013 году ракета развила максимальную скорость в 3400 миль в час.

Она также работает по заказу Darpa над проектом Operational Fires, в рамках которого разрабатывает запускаемую с земли гиперзвуковую противоракету.

Программа Glide Breaker нацелена на создание нового перехватчика, способного охотиться за ракетами в верхних слоях атмосферы.

Аппарат должен быть достаточно быстрым, чтобы иметь возможность перехватывать цели на скорости в тысячи миль в час, и одновременно достаточно маневренным, чтобы реагировать на новые угрозы, заявляет компания.

Хотя аналитики считают, что Россия преувеличивает свои возможности в области гиперзвуковых технологий, американские военные ускоряют разработку собственных программ гиперзвуковой обороны, стремясь догнать соперников.

Мэтью Филд (Matthew Field)