Угроза закрытия Турцией Босфора и Дарданелл для российских военных кораблей вполне реальна - эксперт

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Турецкие власти реально могут закрыть проливы для прохода российских военных кораблей в Средиземное море в связи с обострением ситуации в Идлибе, считает главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.

"Я считаю, что они вполне реально могут это сделать, закрыть проливы именно для военных кораблей России", - сказал Войтенко в пятницу "Интерфаксу".

На вопрос, насколько подобные действия Анкары соответствуют международному праву, эксперт ответил: "Я думаю, они смогут увязать с международным правом, если сильно приспичит".

В соответствии с конвенцией Монтрё от 1936 года Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Данный договор сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы проливы как в мирное, так и в военное время. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства в отличие от нечерноморских могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.

В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400. Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

В последнее время между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. В противном случае Анкара грозила начать в Идлибе военную операцию. Российские военные заявили в ответ, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.