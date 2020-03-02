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ЦАМТО

ЦВО получит более 850 ед. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в 2020 году

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201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото
201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 28 февраля. В 2020 году Центральный военный округ получит более 850 ед. новых и модернизированных образцов ВиВТ, что позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно подразделение на 201-й военной базе в Таджикистане.

Об этом сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Генерал-полковник добавил, что войска округа пополнятся 19 летательными аппаратами, 10 радиолокационными станциями, почти 150 ед. бронетанковой техники, а также образцами вооружения других родов войск, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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Страны
Казахстан
Киргизия
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Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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